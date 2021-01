Verona-Napoli 3-1, gol e highlights. Lozano illude poi colpiscono Dimarco, Barak e Zaccagni | Video

24 gennaio 2021 a

Il Napoli crolla al Bentegodi contro il Verona perdendo 3-1. Eppure la partita sembrava essere in discesa per gli azzurri che dopo appena 9 secondi sono andati in vantaggio con Lozano. Il messicano ha sfruttato un errore di Dimarco e ha battuto Silvestri.

Sembrava tutto facile invece la squadra di Juric ha reagito alla grande. e al 34' ha raggiunto il pari con Dimarco: cross di Faraoni, inserimento del difensore che con il piatto batte Meret per la rete del pareggio del Verona. Nella ripresa l'Hellas ha costruito poi il successo andando a segno con Barak e poi con Zaccagni. Un duro colpo per il Napoli di Gattuso che resta a 34 punti al sesto posto in classifica. Il Verona sale a quota 30.

