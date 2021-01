Juventus-Bologna 2-0, gol e highlights. A segno Arthur e McKennie | Video

24 gennaio 2021 a

La Juventus si riscatta dopo la sconfitta con l'Inter continuando sulla scia dell'entusiasmo per la vittoria in Supercoppa. I bianconeri hanno superato domenica 24 gennaio, nella partita delle 12.30, il Bologna. Grande partenza della squadra di Andrea Pirlo che al quarto d'ora va avanti grazie alla rete di Arthur. Il tiro da fuori area del brasiliano viene deviato da Schouten e la traiettoria inganna Skorupski. Il portiere rossoblù salva il Bologna in due occasioni su Ronaldo e Bernardeschi.

A inizio ripresa Cuadrado sfiora il clamoroso autogol poi il Bologna va vicinissimo al pari con Sansone. Al 70' è McKennie, sugli sviluppi di un corner, a firmare il raddoppio. I bianconeri hanno poi finito in crescendo. La Juventus sale a 36 punti, momentaneamente quarta in classifica a una distanza dalla Roma. Il Bologna resta a 20.

