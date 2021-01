Verona-Napoli, probabili formazioni e dove vederla in tv. Spazio all'ex Rrahmani

24 gennaio 2021 a

Il Napoli di scena al Bentegodi per sfidare l'Hellas Verona. Calcio d'inizio alle 15 del 24 gennaio. Gattuso dovrà fare a meno di Zielinski. Potrebbe esserci spazio per l'ex Rrahmani al fianco di Koulibaly. Mario Rui potrebbe riposare e dunque in campo ci sarà Hysaj. Juric si affiderà al collaudato 3-4-2-1 con Barak e Zaccagni alle spalle dell'unica punta Kalinic.

Queste le probabili formazioni. Hellas Verona: Silvestri; Dawidowicz, Gunter, Magnani; Faraoni, Tameze, Ilic, Dimarco; Barak, Zaccagni; Kalinic. All. Juric. Napoli: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Hysaj; Demme, Bakayoko; Lozano, Elmas, Insigne; Petagna. All. Gattuso. Diretta tv: ore 15 Sky (canale 251)

