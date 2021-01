Federica Mingolla, l'arrampicatrice dagli occhi azzurri che sfida le montagne

24 gennaio 2021 a

Ventisei anni, occhi azzurri e una grande grinta che le ha consentito di arrampicarsi nelle più ardue montagne del mondo. Federica Mingolla è una delle arrampicatrici più famose al mondo. Ha lasciato precocemente la carriera sportiva per dedicarsi alle vie lunghe e all'alpinismo grazie alle "lezioni" della guida Adriano Trombetta. E' stata la prima donna a salire la via "Fuga del Ghetto", la prima a salire da capocordata i 1250 metri di "La via attraverso il pesce" sulla Marmolada. Poi è salita in libera nel massiccio del Monte Bianco e in due vie in Valle dell'Orco. Ha aperto vie nelle montagne di tutto il mondo: "Good no Good" in Pakistan, "Addio al celibato" sull'Appennino fabrianese liberata integralmente insieme a Matteo Della Bordella nel settembre 2018. Ha partecipato al videoclip "Piccoli miracoli" dei Tiromancino nel 2016 ed è ambassador del brand La Sportiva.

Oggi, domenica 24 gennaio, sarà protagonista su su Rai2 a Quelli che il calcio alle 14.,

