Juventus-Bologna, probabili formazioni e dove vederla in tv. Morata al fianco di Ronaldo

24 gennaio 2021 a

a

a

La Juventus sfida il Bologna nel lunch match della 19esima giornata. Appuntamento alle 12.30 all'Allianz Stadium di Torino. Pirlo ritrova De Ligt. L'olandese è convocato ma, con ogni probabilità partirà dalla panchina. In difesa la coppia Bonucci-Chiellini con Cuadrado e Danilo esterni. In avanti torna Morata al fianco di Cristiano Ronaldo. Mihajlovic confermerà la retroguardia schierata contro il verona con De Silvestri, Tomiyasu, Danilo e Dijks. L'unico dubbio è tra Dominguez e Svamberg per un posto nel terzetto di trequarti dietro all'unica punta Vignali.

Queste le probabili formazioni. Juventus Szczesny; Cuadrado, Bonucci, Chiellini, Danilo; Mckennie, Bentancur, Arthur, Bernardeschi; Morata, Ronaldo. All. Pirlo. Bologna: Skorupski; De Silvestri, Tomiyasu, Danilo, Dijks; Schouten, Dominguez; Orsolini, Soriano, Vignato; Barrow. All. Mihajlovic. Diretta Tv: Ore 12,30 Dazn (canale 209 di Sky)

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.