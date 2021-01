Crespo, favola Defensa: vince la Copa Sudamericana. Si tratta del primo titolo nella storia del club

23 gennaio 2021 a

Primo titolo nella carriera da allenatore per Hernan Crespo. Il suo Defensa Y Justicia vince la Copa Sudamericana, secondo trofeo per importanza del Sud America (l'equivalente dell'Europa League). La squadra allenata dall'ex attaccante di Parma, Lazio, Inter e Milan ha vinto in finale contro il Lanus con il risultato di 3-0 (gol di Frias, Romero e Camacho).

Un'autentica favola quella del Defensa Y Justicia: appena sette anni fa approdava per la prima volta nella Primera division argentina. La vittoria della Copa Sudamericana, la finale si è disputata al "Mario Kempes" di Cordoba, è il primo titolo anche nella storia del club oltre che di Crespo.

