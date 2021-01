Fiorentina-Crotone 2-1, gol e highlights. A segno Bonaventura, Vlahovic e Simy

23 gennaio 2021 a

Preziosa vittoria (2-1) della Fiorentina al Franchi contro il Crotone. Così i viola di Prandelli risalgono la classifica e mettono un pargine di sette punti sulla terz'ultima (il Torino).

Gran primo tempo della squadra di Prandelli capace di andare sul doppio vantaggio. Al 20' segna Bonaventura abile ad addomesticare una palla vagante al limite dell'area e poi indirizzarla appena sotto l'incrocio dei pali per l'1-0. Il raddoppio lo firma Vlahovic bravo a finalizzare un'azione costruita da Castrovilli e rifinita da Ribery al 36'. Nella ripresa Cordaz tiene in vita i suoi compagni e poi il Crotone riapre la sfida con l'ottavo gol in campionato di Simy con un colpo di testa da fermo al 66'. I calabresi ci credono, i viola rischiano e Marrone si divora il pareggio.

