Milan-Atalanta 0-3, gol e highlights. A segno Romero, Ilicic e Zapata, rossoneri però campioni d'inverno

Il Milan perde ma riesce comunque a laurearsi campione d'inverno. Nell'ultima partita del girone di andata i rossoneri vengono travolti a San Siro dall'Atalanta: 0-3 il risultato finale con i bergamaschi in piena corsa per centrare un altro piazzamento in zona Champions (sarebbe il terzo consecutivo).

I rossoneri partono bene ma al 26' il patatrac: Romero porta in vantaggio i bergamaschi con un bel tuffo di testa sul cross di Gosens (0-1). La Dea cresce con il passare dei minuti e, a parte una occasione per Ibrahimovic, non rischia mai. Nella ripresa il raddoppio al 53': Ilicic su rigore non calcia benissimo rasoterra, ma a Donnarumma non riesce il miracolo (0-2).

L'Atalanta imperversa con Zapata e ancora Ilicic che sfiorano a ripetizione il tris. Il terzo gol arriva al 77': percussione centrale di Romero che allarga per Zapata, libero di insaccare a tu per tu con Donnarumma.

