De Ligt guarito dal Covid: il difensore convocato per Juventus-Bologna

Mathijs De Ligt è guarito dal Covid ed è stato convocato per la partita tra Juventus e Bologna. Il difensore olandese era risultato positivo poche ore dopo i casi di Alex Sandro e Cuadrado e, proprio come quest'ultimo, è tornato negativo ed è già a disposizione di mister Andrea Pirlo per la partita di domenica 24 gennaio contro i rossoblù. "Come da protocollo il giocatore ha effettuato due controlli con test molecolare (tampone) per Covid-19 con esito negativo. Il giocatore pertanto guarito e non più sottoposto al regime di isolamento, raggiungerà in serata la squadra nel ritiro del J|Hotel e sarà incluso nell’elenco dei convocati per la gara di domani", rende noto la società bianconera.

