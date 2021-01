Juventus-Bologna, dove vederla in tv. La diretta su Sky o Dazn?

23 gennaio 2021 a

Juventus-Bologna è l'anticipo domenicale della 19esima giornata di Serie A del 24 gennaio. Ecco dove vederla in tv. L'incontro, in programma alle ore 12.30, sarà trasmesso in diretta su Dazn e sarà possibile vederlo per tutti gli abbonati della tv on demand da smart tv o disponitivi mobili attraverso l'app di Dazn. La partita sarà disponibile alla visione anche sul canale satellitare Dazn1 per i clienti che hanno aderito all'offerta Sky-Dazn. Gol e hgihlights verranno anche pubblicati dal sito del Corrieredellumbria.it a conclusione del match. Bianconeri chiamati alla vittoria per non compromettere la rimonta scudetto su Inter e Milan, mentre il Bologna di Sinisa Mihajlovic è 12esimo con 20 punti e cerca risultati utili per consolidare la sua posizione lontana dalla zona retrocessione.

