Roma-Spezia 4-3, gol e highlights. Pellegrini salva Fonseca | Video

La Roma parte fortissimo e al 17' è avanti con Borja Mayoral, lo spagnolo chiamato a sostituire Dzeko in rotta con Fonseca. Dopo appena 7 minuti è Piccoli a pareggiare sfruttando una respinta corta di Pau Lopez. A inizio ripresa Mayoral riporta in vantaggio i giallorossi che dopo appena due minuti si portano sul 3-1 con Karsdorp.

Al 59' lo Spezia accorcia con Farias mettendo pepe sul finale. La Roma sbaglia diverse occasioni e al 90' viene ancora una volta beffata dall'ex Verde che aveva segnato anche in Coppa Italia. Sembrava finita. Ma la Roma ha trovato la forza di reagire. Discesa di Spinazzola e cross basso per Btuno Peres che appoggia per Pellegrini che insacca

La Roma difende il terzo posto salendo a 37 punti. Lo Spezia resta a quota 18.

