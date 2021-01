Udinese-Inter: probabili formazioni, orario e dove vederla in tv. Ultima in bianconero per Lasagna

23 gennaio 2021 a

L'Inter deve vincere e sperare che il Milan perda per agganciarlo in testa al campionato di Serie A e laurearsi campione d'inverno grazie alla migliore differenza reti, altrimenti questo titolo platonico andrà ai rossoneri. Conte contro l'Udinese conferma lo stesso undici iniziale che domenica sera ha battuto i campioni d'Italia della Juventus a San Siro. Unico assente l'infortunato D'Ambrosio.

Dall'altra parte Gotti senza gli indisponibili Forestieri, Jajalo, Okaka, Prodl, Pussetto e Walace. Lasagna gioca la sua ultima partita in maglia bianconera prima di trasferirsi all'Hellas Verona. Al suo posto arriverà Llorente dal Napoli. Fischio d'inizio alle ore 18 in diretta tv su Sky Sport (canale 253).

Le probabili formazioni. UDINESE (3-5-1-1): Musso; Becao, Bonifazi, Samir; Stryger Larsen, De Paul, Arslan, Mandragora, Zeegelaar; Pereyra; Lasagna. All. Gotti. INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Vidal, Young; Lukaku, Lautaro. All. Conte. ARBITRO: Maresca.

