Milan-Atalanta: probabili formazioni, orario e dove vederla in tv. Pioli lancia subito Meite

Milan a caccia del titolo di campione d'inverno nell'ultima partita del girone di andata del campionato di Serie A di calcio. Ma l'Atalanta è un ostacolo di rilievo. Pioli deve fare a meno degli squalificati Romagnoli e Saelemaekers oltre agli indisponibili Gabbia, Bennacer e Calhanoglu. Per sostituire quest'ultimo nel ruolo di trequartista ballottaggio fra Brahim Diaz e Meite, arrivato dal Torino. In panchina gli altri due nuovi acquisti Mandzukic e Tomori. Gasperini non può contare su Pasalic. Zapata, favorito su Muriel, mentre Papu Gomez è in trattativa col Siviglia. Diretta tv oggi sabato 23 gennaio 2021 alle ore 18 su Sky Sport (canali 202 e 252).

Le probabili formazioni. MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Kalulu, Kjaer, Hernandez; Tonali, Kessié; Castillejo, Brahim Diaz, Leao; Ibrahimovic. All. Pioli. ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Romero, Djimsiti; Hateboer, de Roon, Freuler, Gosens; Pessina; Ilicic, D. Zapata. All. Gasperini. ARBITRO: Mariani.

