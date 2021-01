Fano-Perugia: probabili formazioni, orario e dove vederla. Rosi non convocato: motivi disciplinari

Nicola Uras 23 gennaio 2021 a

Aleandro Rosi non convocato. Il capitano del Perugia non parteciperà alla partita in trasferta contro il Fano. Lo ha annunciato il direttore generale Gianluca Comotto prima della conferenza del tecnico Fabio Caserta. "Per questa partita Rosi non è convocabile per motivi disciplinari. Stiamo valutando eventuali provvedimenti" ha detto il dirigente biancorosso. Per Rosi, che domenica scorsa aveva raggiunto le 400 partite nei professionisti, riprende quota a questo punto anche un'eventuale cessione.

"Inizia il girone di ritorno e un altro campionato a Fano" analizza invece Caserta. "Non mi aspettavo un girone così difficile e con questo livello tecnico, ma sapevamo la forza delle squadre che stanno in alto in classifica" aggiunge. Oltre a Rosi out anche Melchiorri che sta recuperando dall'infortunio al ginocchio. “Valutiamo Moscati che giovedì ha avuto un acciacco e venerdì non si è allenato. Vano non ha ancora i novanta minuti, ma sta lavorando bene e lo aspettiamo. Burrai non è ancora al 100%, ma lo vedo in crescita. Rimane un giocatore che sposta gli equilibri e su cui gli avversari fanno sempre molta attenzione" ha spiegato Il tecnico. Fischio d'inizio della sfida di Fano alle ore 15 (domenica 24 gennaio 2021), diretta streaming su Eleven Sports.

