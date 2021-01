Roma-Spezia, probabili formazioni e dove vederla in tv. Fonseca si gioca la panchina

23 gennaio 2021 a

Ancora Roma-Spezia. I giallorossi tornano in campo alle 15 all'Olimpico per scacciare via i fantasmi di Coppa Italia (sconfitta a tavolino dopo quella sul campo). Fonseca si gioca molto se non tutto. La panchina del portoghese, be salda fino a 2 settimane fa, è in bilico dopo la sconfitta nel derby e quella, proprio contro lo Spezia, in Coppa. Oggi dovrà fare a meno di Dzeko (ufficialmente per un piccolo infortunio, ma si parla rottura con il tecnico), Pedro e Mkhitaryan. Squalificato Mancini. In difesa dunque spazio a Kumbulla. In avanti Borja Mayoral con alle spalle Pellegrini e Carles Perez. Italiano opta per il collaudato 4-3-3 con il tridente Gyasi, Piccoli, Farias. A centrocampo torna Pobega.

Queste le probabili formazioni. Roma: Pau Lopez; Ibanez, Smalling, Kumbulla; Karsdorp, Veretout, Villar, Spinazzola; Pellegrini, Carles Perez; Borja Mayoral. All. Fonseca. Spezia: Provedel; Erlic, Terzi, Chabot, Marchizza; Estevez, Agoumé, Pobega; Gyasi, Piccoli, Farias. All. Italiano. Diretta tv: ore 15 Sky (251, 202 e 249 - 473 e 483 del digitale terrestre)

