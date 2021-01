Roma, El Shaarawy positivo al Covid. Slittano le visite mediche

23 gennaio 2021 a

Stephan El Shaarawy ancora positivo al Covid e dunque per lui slittano le visite mediche a Villa Stuart. Dopo aver risolto il contratto con i cinesi dello Shangai è a un paso dal ritorno in giallorosso. Manca solo l'ufficialità appunto: visite mediche e firma sul contratto. Ma bisognerà aspettare. Il Faraone era stato sottoposto al tampone venerdì 22 gennaio appena sceso dall'aereo partito da Dubai dove si era allenato negli ultimi tempi (il campionato cinese è fermo). Secondo quanto riporta Gazzetta.it, il giocatore è risultato ancora debolmente positivo al coronavirus dopo il tampone effettuato ieri. Nel gruppo squadra della Roma sono stati registrati altri due positivi, ma non si tratta di giocatori. Dunque il gruppo è entrato in bolla.

