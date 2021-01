Roma, El Shaarawy torna in giallorosso. In arrivo anche Reynolds dal Dallas

23 gennaio 2021 a

Mentre infuria la tempesta in casa Roma, tra la sconfitta a tavolino in Coppa Italia e il possibile addio di Dzeko, arriva un raggio di luce per i tifosi giallorossi. Stephan El Shaarawy torna in giallorosso. Il Faraone vestirà di nuovo la maglia giallorossa al termine di una lunga trattativa iniziata nella fase finale della sessione estiva del calciomercato. Lui voleva la Roma e dopo essersi liberato del contratto con la squadra cinese dello Shanghai Shenhua è tornato nella capitale. Venerdì 22 gennaio si è sottoposto al tampone, se sarà negativo sosterrà, forse già oggi, 23 gennaio, le visite mediche a Villa Stuart e la prossima settimana sarà a disposizione di mister Fonseca. Per lui è pronto un contratto di 2 anni e mezzo a 3,5 milioni più bonus.

E' in dirittura d'arrivo anche la trattativa per portare in giallorosso il terzino destro Bryan Reynolds dal Dallas. La Roma, grazie ai Friedkin, sembra aver vinto la concorrenza della juventus.

