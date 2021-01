Coppa America, Luna Rossa perde contro Team Ineos nella Prada Cup: costretta alla semifinale

23 gennaio 2021 a

Niente da fare per Luna Rossa che nella regata di sabato 23 gennaio perde per la terza volta consecutiva contro Team Ineos Uk nella Prada Cup. Così dovrà affrontare la semifinale con American Magic per stabilire chi si giocherà la finale che a sua svolta decreterà la baca che sfiderà New Zealand in America's Cup. L'equipaggio guidato da Ben Ainslie chiude così al primo posto il round robin, qualificandosi direttamente alla finale, in programma dal 13 febbraio.

La regata è partita con un'ora e venti di ritardo a causa dei continui salti di vento. C'è stato molto equilibrio con ben 9 cambi in testa. Luna Rossa a un certo punto ha avuto anche un vantaggio di 19 secondi ma gli inglesi hanno recuperato ed hanno chiuso davanti con 33 secondi di vantaggio. Al termine, sia Luna Rossa che Ineos sono rimaste in acqua per le gare fantasma contro American Magic. Da confermare la regata in programma il 24 gennaio (alle 4 ora italiana) tra le due imbarcazioni, inutile ai fini della classifica. Luna Rossa si giocherà un posto un in finale contro American Magic dal 29 gennaio al 2 febbraio.

