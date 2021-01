Benevento-Torino 2-2, gol e highlights: rimonta granata con doppietta di Zaza. Pari al debutto per Nicola | Video

22 gennaio 2021 a

Debutta con un pareggio prezioso Davide Nicola sulla panchina del Toro. I granata infatti rimontano da 2-0 a 2-2 a Benevento e conquistano un punto d'oro in chiave salvezza. Tanti rimpianti invece per le Streghe.

Primo tempo di marca sannita, con la squadra di Filippo Inzaghi che dopo un gol annullato all'ex Glik (fallo di mano) in avvio, passa in vantaggio con Viola che mette a segno un calcio di rigore.

A inizio ripresa, al 4', Lapadula raddoppia per il Benevento e sembra mettere in discesa la partita.

Ma Zaza riporta in gara i granata, accorciando le distanze sul 2-1 al 6'.

Poi al 17' va ancora in gol, ma l'arbitro (dopo consulto al Var) annulla anche in questo caso per fallo di mano.

Sembra finita, ma al 93' ancora Zaza realizza la sua doppietta per il definitivo 2-2.

Con questo risultato il Benevento sale a quota 22 punti, il Toro va a 14 e raggiunge il Cagliari, in attesa delle partite del fine settimana.

