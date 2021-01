Alessandra Amoroso, l'ex fidanzato è il suo manager Stefano Settepani. In passato ha pensato di farsi suora

22 gennaio 2021 a

a

a

Alessandra Amoroso è una delle cantanti più amate dal pubblico italiano. Nata il 12 agosto 1986 a Galatina (Lecce), Alessandra si è sin da subito appassionata di canto, e la svolta della sua carriera, come per Emma Marrone, è arrivata nel 2009 con l'ingresso nella scuola di Amici. Per quanto riguarda la sua vita privata, la Amoroso è stata insieme a lungo con un suo amico d’infanzia, Luca, che ha rappresentato anche il suo primo grande amore. La loro storia è finita nel 2014.

Fiorella Mannoia, parata di ospiti vip per l'ultima puntata su Rai1 de "La musica che gira intorno"

Poi c'è stato l'amore con il suo manager, Stefano Settepani, tra i produttori esecutivi della scuola di Amici. Settepani ha avuto due figli da una precedente relazione, ma l'amore con la cantante si è interrotto lo scorso anno. Tra le curiosità sul suo conto, la Amoroso in una vecchia intervista aveva rivelato quale fosse stato il suo destino nel caso in cui non avesse continuato la carriera da cantante: "Ho pensato seriamente di entrare in un convento e farmi suora perché volevo che la mia voce arrivasse direttamente a Dio”, ha raccontato.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.