Arbitri, Gabriele Magrini è il nuovo presidente della sezione di Città di Castello

Gabriele Magrini, 38 anni avvocato, da 20 anni associato all’Aia, prima come arbitro e poi come organo dirigente, in occasione dell’assemblea ordinaria ed elettiva, con modalità a distanza e voto elettronico, è stato eletto alla carica di presidente della sezione italiana arbitri di Città di Castello. L’assemblea si è aperta con l’esposizione della relazione tecnica ed associativa, nonché della relazione amministrava e contabile – entrambe afferenti alla stagione sportiva 2019/2020 – da parte del presidente uscente Michele Ceccagnoli. Si è passati, poi, alla illustrazione della relazione sul Bilancio consuntivo dell’esercizio finanziario 2019 a cura del presidente del collegio dei revisori sezionali. Quindi i due candidati alla carica di presidente di sezione, Michele Ceccagnoli e Gabriele Magrini, hanno esposto i rispettivi programmi; chiuso il dibattito, i 51 associati accreditati, aventi diritto al voto, hanno espresso la propria preferenza. All’esito dello scrutinio il presidente dell’Assemblea ha proclamato eletto alla carica di Presidente sezionale l’associato Gabriele Magrini; al contempo, sono stati eletti come componenti del collegio dei revisori Davide Di Natale e Marco Massimetti. “Sono in questa associazione esattamente da 20 anni - ha commentato a caldo Gabriele Magrini - e, oggi, sono pronto a restituire ai miei associati quello che l’AIA mi ha dato in tutto questo tempo; inizierò subito a lavorare per il bene della nostra sezione così da riportarla ai fasti di un tempo”. A conclusione dell’assemblea, il presidente del comitato regionale arbitri Umbria, Luca Ciancaleoni , ha ringraziato Michele Ceccagnoli, proclamato eletto alla carica di componente di diritto del Consiglio direttivo sezionale, per il lavoro svolto nell’ultimo quadriennio ed ha augurato un buon lavoro al neo-presidente Gabriele Magrini.

Consiglio direttivo sezionale : Gabriele Magrini Presidente di Sezione; Gabrio Bini vice presidente, componenti consiglio direttivo Federico Granci, Matteo Dini, Simone Panizzi, Giovanni Piccini, Fabio Moretti, Andrea Cravotta, Daniele Cravotta, Michele Ceccagnoli.

