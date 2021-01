Roma, Spalletti al posto di Fonseca? I tifosi divisi sui social: "L'ultimo che ha vinto", "No, ha cacciato Totti"

21 gennaio 2021 a

Spalletti ter, i tifosi giallorossi si dividono. Ore concitate in casa Roma con la panchina di Paulo Fonseca sempre più in bilico dopo il ko nel derby e l'eliminazione dalla Coppa Italia dopo la clamorosa sconfitta 4-2 con lo Spezia condita dal pasticcio delle sei sostituzioni che sarebbe comunque costato il 3-0 a tavolino. Nelle scorse ore si sono fatti i nomi di Sarri, Allegri o Mazzarri per la panchina. Ma sullo sfondo rimane una clamorosa ipotesi, quella di un ritorno di Luciano Spalletti. Per l'allenatore di Certaldo si tratterebbe della terza volta dopo i periodi che vanno dal 2006 al 2009 e il biennio 2016-2017. Il tecnico congedandosi la seconda volta da Trigoria per andare all'Inter aveva citato Califano: "Non escludo il ritorno". Ma i tifosi non gli hanno ancora perdonato la gestione del fine carriera di Francesco Totti. Così sui social dopo le prime voci il popolo giallorosso si sta dividendo. "E' andato via tra i nostri fischi per quello che ha fatto a Totti", "Mai più, ha cacciato Totti". Ma c'è anche chi ricorda che Spalletti è stato l'ultimo allenatore giallorosso ad alzare un trofeo: la Coppa Italia del 2008.

