Lazio-Parma, le probabili formazioni e dove vedere in tv la sfida degli ottavi di Coppa Italia: chi vince affronta l'Atalanta

Lazio in Coppa Italia contro il Parma stasera giovedì 21 gennaio 2021, Mancheranno, in casa Lazio, tra gli altri, Luis Alberto, operato d'appendicite, e Felipe Caicedo, al quale Inzaghi concederà un turno di riposo, a vantaggio di Muriqi. Anche tra i gialloblù parecchio turnover, con i soli Kucka, Inglese e Gervinho confermati rispetto a domenica scorsa. Lazio-Parma sarà trasmessa in diretta su Rai2, a partire dalla 21.00, subito dopo il Tg2: telecronaca di Gianluigi Zamponi e Andrea Agostinelli, con interviste e interventi a bordocampo di Alessandro Pirozzi e Simona Rolandi, che gestirà anche lo studio pre e post partita, con Bruno Gentili.

Lazio-Parma, le probabili formazioni

LAZIO (3-5-2) - Strakosha; Parolo, Hoedt, Acerbi; Lazzari, Milinkovic, Escalante, Akpa Akpro, Fares; Pereira, Muriqi. All. S. Inzaghi. A disposizione: Reina, Alia, Patric, Vavro, Radu, Armini, Marusic, Lulic, Czyz, Correa, Caicedo.

PARMA (4-3-3) - Colombi; Busi, Dierckx, Bane, G. Ricci; Dezi, Cyprien, Sohm; Mihaila, Sprocati, Brunetta. All. D’Aversa. A disposizione: Sepe, Rinaldi, Radu, Kurtic, Brugman, Hernani, Traoré, Camara, Kosznovszky, Artistico, Lopes Silva, Adorante.

Arbitro: Ayroldi di Molfetta. Guardalinee: De Meo e Raspollini. Quarto uomo: Sacchi. Var: Banti. Avar: Liberti.

