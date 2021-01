Juventus-Napoli 2-0: gol e highlights. Reti di Cristiano Ronaldo e Morata. Insigne sbaglia un rigore | Video

20 gennaio 2021 a

Juventus-Napoli finisce 2-0 grazie ai gol di Cristiano Ronaldo e Morata. Il Napoli perde subendo due gol nella ripresa e fallendo il possibile gol del pari con Insigne, che ha sbagliato un calcio di rigore assegnato dopo il consulto al Var per un fallo di McKennie su Mertens. Partita equilibrata e chiusa nel primo tempo, poi nella ripresa il Napoli non ha saputo imporre il suo gioco e il primo gol del bianconeri è arrivato su palla inattiva da calcio d'angolo al 62', poi al 93' il raddoppio con il neo entrato Morata in contropiede. Szcezsny decisivo in almeno due occasioni, di cui una allo scadere. Il video dei gol e del rigore sbagliato.





