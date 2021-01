Paulo Dybala, la fidanzata Oriana Sabatini rivela su Instagram: "Sono bisessuale, credo di sì" | Video

20 gennaio 2021 a

Rivelazione choc da parte di Oriana Sabatini, attrice e modella famosissima in Argentina, ma nota in Italia praticamente soltanto perché fidanzata di Paulo Dybala, attaccante della Juventus.

In una storia su Instagram, Oriana ha risposto così a un fan: "Se sono bisessuale? Se si deve mettere un'etichetta, credo di sì", ha scritto. La Sabatini ha 24 anni ed è la nipote dell'ex tennista Gabriela. Nel 2017 ha conosciuto Dybala e ora vivono insieme nel centro di Torino. Famosissima in Argentina, al punto da avere aperto i concerti di Ariana Grande e dei Coldplay. La domanda è nata forse dal video di una sua canzone, Stay or Run, che tratta dell'amore saffico e in cui Oriana bacia la modella Soledad Alonso.

Il video in questione ha ottenuto 5,5 milioni di visualizzazioni su YouTube.

