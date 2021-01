Volley A femminile, Bartoccini ko contro Scandicci: 1-3

Foto: oreste testa

La squadra di Mazzanti resta ultima, quella di Barbolini sale al quarto posto

Troppo forte anche lo Scandicci di Massimo Barbolini per la Bartoccini Fortinfissi Perugia. La formazione allenata da Davide Mazzanti, dopo il ko a Conegliano, non è riuscita a rimettersi in piedi nemmeno nella gara di recupero della seconda giornata di ritorno contro la formazione toscana che si è imposta per 3-1. Combattuto soltanto il secondo set, quello vinto dalle magliette nere che hanno pareggiato momentaneamente il conto, dopo aver perso 16-25 il primo. Scandicci poi ha chiuso il conto vincendo il terzo e quarto set per 18-25 e 21-25. La Bartoccini, così, resta sempre all’ultimo posto con 9 punti, mentre Barbolini porta al quarto posto la sua squadra arrivando a quota 30.

