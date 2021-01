Udinese-Atalanta 1-1, gol e highlights: Muriel replica a Pereyra. Ma la Dea non va oltre il pari | Video

20 gennaio 2021 a

E' finita in parità mercoledì 20 gennaio alla Dacia Arena di Udine tra i padroni di casa dell'Udinese e l'Atalanta, nel recupero valevole per la decima giornata di Serie A. Una partita ricca di occasioni soprattutto per la squadra di Gasperini, che però non è riuscita a capitalizzare al meglio le opportunità e non è andata oltre il pari. Anzi.

Ha dovuto inseguire, visto che l'Udinese si è portata in vantaggio con Pereyra dopo appena 25 secondi dall'inizio del match. Il pareggio è arrivato nel finale di primo tempo grazie al guizzo del solito Muriel.

Con questo risultato l'Atalanta sale a quota 33, mentre l'Udinese va a 17 punti. Entrambe le formazioni torneranno in campo sabato 23 gennaio alle 18 per la diciannovesima giornata di Serie A. Bergamaschi a San Siro contro il Milan, c'è l'Inter in Friuli per i bianconeri.

