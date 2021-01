Juventus-Napoli, probabili formazioni e dove vedere in tv la finale di Supercoppa: c'è la telecamera dinamica in stile Playstation

20 gennaio 2021 a

Finalissima a Reggio Emilia della Supercoppa Italiana tra Juventus e Napoli. Mercoledì 20 gennaio su Rai1 con fischio d'inizio alle 20,45 bianconeri e partenopei si affronteranno per la prima volta dopo il discusso rinvio della sfida in campionato. Da una parte dunque la Juve di Pirlo, dall'altra il Napoli di Gattuso. Quest'ultimo ha definito il rapporto con l'ex compagno come quello tra Bud Spencer e Terence Hill: "Conquistare il trofeo ci darebbe una botta di adrenalina", il commento del tecnico azzurro. Pirlo è invece chiamato a riscattare la disfatta di San Siro contro l'Inter. La novità per quanto riguarda le riprese televisive è rappresentata dalla telecamera dinamica, in stile Playstation.

Queste le probabili formazioni. Juventus: Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini, Bernardeschi; Chiesa, Arthur, Bentancur, McKennie; Kulusevski, Ronaldo. (A disposizione: Buffon, Pinsoglio, Di Pardo, Dragusin, Frabotta, Cuadrado, Ramsey, Rabiot, Fagioli, F. Ranocchia, Morata). All. Pirlo. Napoli: Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Demme, Bakayoko; Lozano, Zielinski, L. Insigne; Petagna. (A disposizione: Meret, Contini, Maksimovic, Ghoulam, Rrhamani, Elmas, Politano, Lobotka, Mertens, Llorente, Cioffi). All. Gattuso. Diretta tv su Rai1 dalle 20,45.

