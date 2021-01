Tania Cagnotto: "Addio tuffi e gare". E' incinta della seconda figlia, si chiamerà Lisa o Isabel

20 gennaio 2021 a

Basta con le gare e i tuffi, per lei ora ci saranno solo le sue figlie e la famiglia. Tania Cagnotto si è raccontata al settimanale Oggi: "Il mio addio alle gare è definitivo”, esordisce la tuffatrice. Per poi svelare il nome della seconda bimba in arrivo: "Per adesso sembrerebbe Lisa, o Isabel. Però per la nostra prima figlia Maya è già Lisa e molto probabilmente si chiamerà così". La tuffatrice torna sulla sua scelta di dire addio alle gare e al sogno olimpico: "Quando hanno comunicato che i Giochi sarebbero stati posticipati, con Francesca Dallapè ci chiedevamo se avremmo potuto aspettare ancora per proseguire verso il nostro obiettivo. La nuova vita che ho in grembo ha preso la decisione per me e ora sono molto contenta. Il mio addio è definitivo".

