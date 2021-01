Juventus, Cuadrado guarito dal Covid: forse subito in campo contro il Napoli nella finale di Supercoppa di stasera

20 gennaio 2021 a

La Juventus recupera Juan Cuadrado. Il giocatore è infatti guarito dal Covid. Il colombiano è infatti risultato negativo anche al secondo tampone a cui si è sottoposto questa mattina ed è dunque stato aggiunto ai convocati della Supercoppa che si giocherà stasera, mercoledì 20 gennaio 2021, tra Juventus e Napoli. "Il giocatore pertanto guarito e non più sottoposto al regime di isolamento raggiungerà - si legge nella nota del club bianconero - in giornata la squadra nel ritiro di Reggio Emilia e sarà incluso nell’elenco dei convocati per la gara di questa sera". Cuadrado potrebbe scendere subito in campo come terzino destro.

