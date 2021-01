Perugia, "Minesso? E' un giocatore completo"

Foto: belfiore

Il bomber del Grifo raccontato da Luca Pierotti, suo ex compagno di squadra e allenatore

“Cinque gol di testa in tre partite? No, non mi meraviglio affatto”. Luca Pierotti, uno scudetto sul petto con la Primavera del Grifo allenata da Diego Giannattasio (stagione 1995-96), conosce bene Mattia Minesso. L’attuale tecnico del Lama (Eccellenza) ha giocato con il trequartista veneto ad Andria in serie C ed è stato suo allenatore (in seconda), sempre in serie C, ai tempi del Bassano di patron Rosso con Beppe Magi primo tecnico.



“Sono contento che stia facendo bene - spiega Pierotti -, è un ragazzo d’oro e un giocatore completo. Calcia di destro e con il mancino, è bravo sulle punizioni, gioca sulla trequarti ma sa fare anche la mezzala. A Cittadella mister Foscarini lo voleva proprio in quel ruolo perché sa abbinare la qualità alla quantità. Ha forza esplosiva e conosce bene i tempi di inserimento, per questo non mi stupisco che abbia segnato cinque gol in acrobazia aerea. Ma se proprio devo trovare un neo nella sua carriera, dico che non ha creduto fino in fondo nelle sue qualità che sono, invece, tante”.



La prima volta insieme ad Andria:

“Io ero nel gruppo degli anziani con Anaclerio e altri, lui tra i tanti giovani che erano arrivati. C’erano Carretta, Ceppitelli, Paolucci, Fazio e molti altri. Ricordo che all’ultima giornata vincemmo a Terni e ci salvammo costringendo i rossoverdi al play out contro il Foligno che persero”.



Poi vi siete ritrovati a Bassano:

“Una grande squadra, lui era il faro del nostro gioco, segnò 10 gol e a fine stagione fu premiato come miglior giallorosso. E vi dico di più: tira bene anche i rigori, non fatevi ingannare dall’errore di domenica scorsa”.



Tatticamente come l’ha ritrovato al Perugia?

“E’ il calciatore che là davanti mancava, perché sa giocare tra le linee, non fornisce punti di riferimento e diventa difficile da controllare, dà al Grifo quella imprevedibilità che in attacco mancava”.



Un passo indietro. Lo scudetto con la Primavera del Perugia?

“Bel ricordo, soprattutto quando Gattuso segnò a Buffon il gol del 2-1 in finale. Perugia campione e Parma sconfitto. Il giusto premio dopo il ko della stagione precedente con la Lazio”

