Roma, tifosi: "Cacciate Fonseca". Rabbia dopo la sconfitta con lo Spezia: "Prendiamo Sarri, Allegri o Spalletti"

I tifosi della Roma imbufaliti dopo la sconfitta per 4-2 contro lo Spezia che martedì 19 gennaio ha decretato l'eliminazione dalla Coppa Italia dei giallorossi. Un ko che arriva dopo il crollo nel derby di venerdì 15 gennaio. Sui social è partito il processo a Paulo Fonseca, l'allenatore portooghese che, a quanto sembra, non è mai entrato veramente nel cuore del popolo giallorosso. All'allenatore viene imputato anche il clamoroso errore delle sei sostituzioni che in ogni caso avrebbe decretato la sconfitta a tavolino della Roma. "Non è adeguato basta", "Cacciatelo e richiamate Spalletti", "Ci sono Allegri e Sarri liberi, che cosa aspettiamo?". Sono solo alcune dei messaggi postati sui social.

La società sente la pressione e, secondo quello che ha riferito su Twitter il giornalista del Corriere dello Sport Roberto Maida, nella nottata c'è stato un vertice per tra Dan e Ryan Friedkin e il direttore dell'area sportiva Joao Pinto. I proprietari, come era già trapelato dopo il derby, non sono soddisfatti tuttavia Fonseca non rischierebbe l'esonero immediato. Ma la sua posizione resta a rischio. In vista della sfida di campionato di sabato 23 gennaio, sempre con lo Spezia, la squadra con ogni probabilità andrà in ritiro.

