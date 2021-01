Roma-Spezia 2-4, gol e highlights di Coppa Italia: giallorossi in nove eliminati ai supplementari | Video

19 gennaio 2021 a

Lo Spezia in Coppa Italia non porta bene alla Roma. La squadra di Fonseca esce sconfitta 4-2 ai tempi supplementari negli ottavi di finale di Coppa Italia, come 5 anni fa quando allora lo Spezia vinse a sorpresa per 2-4 ai rigori.

Una Roma che non ti aspetti che va sotto di due reti, recupera fino al 2-2 nei 90 minuti e spreca almeno due occasioni clamorose con Borja Mayoral nei tempi regolamentari. Poi perde due uomini per espulsione nei primi secondi dei supplementari, con il rosso a Mancini e Pau Lopez e successivamente subisce il gol dell’ex Verde al 107’ e quello di Saponara con un perfetto pallonetto al 119’ che regalano così il successo alla squadra di Italiano. Secondo brutto ko della Roma nel giro di pochi giorni dopo il 3-0 subito nel derby con la Lazio. Ai quarti di Coppa Italia lo Spezia affronterà il Napoli. Da segnalare come dopo la seconda espulsione, il tecnico Fonseca abbia inserito Fuzato e Ibanez per Cristante e Pedro, non considerando di aver effettuato così sei cambi, uno in più del consentito. Anche in caso di successo quindi la Roma avrebbe comunque perso a tavolino.

