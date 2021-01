Roma-Spezia di Coppa Italia, probabili formazioni e dove vederla in tv: turn over per Fonseca, in attacco Borja Mayoral

19 gennaio 2021 a

a

a

Appuntamento con gli ottavi di finale di Coppa Italia martedì 19 gennaio. All'Olimpico va in scena la sfida tra Roma e Spezia, con fischio d'inizio alle 21,15. I giallorossi inseguono una vittoria nella coppa nazionale che manca dalla stagione 2007-08. Per la squadra di Fonseca si tratta dell'esordio nella competizione. L'obiettivo è riscattare almeno in parte la scoppola subita nel derby venerdì 15 gennaio contro la Lazio. Di fronte uno Spezia reduce dai 7 punti conquistati nelle ultime tre partite.

Serie A, trionfo della Lazio: Roma travolta 3-0. Luis Alberto scatenato nel derby

Questo sarà il secondo confronto tra Roma e Spezia in Coppa Italia dopo la sfida degli ottavi di finale del 2015-16 che vide la qualificazione dei liguri dopo i calci di rigore. Ampio turn over in casa giallorossa. Queste le probabili formazioni. Roma: Pau Lopez; Mancini, Cristante, Kumbulla; Karsdorp, Villar, Veretout, Bruno Peres; Pedro, Mkhitaryan; Borja Mayoral. All. Fonseca. Spezia: Provedel; Vignali, Erlic, Terzi, Dell'Orco; Estevez, Agoumé, Maggiore; Farias, Piccoli, Verde. All. Italiano. Diretta tv su Rai2 con fischio d'inizio alle 21,15.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.