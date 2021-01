Perugia, l'ex Ranocchia convocato due volte da Pirlo

Il talento della Juve Under 23 era in panchina in Juventus-Genoa e Inter-Juventus

Filippo Ranocchia è diventato grande. O meglio, è entrato a far parte dei “grandi”. Della Juventus. In occasione della sfida di domenica scorsa contro l’Inter e 4 giorni prima contro il Genoa in Coppa Italia, il talento perugino in forza alla Juve Under 23 ha strappato due convocazioni consecutive con la prima squadra. Un notevole attestato di stima da parte di Andrea Pirlo per un ragazzo che deve ancora compiere 20 anni. Plasmatosi al Monte Malbe, scovato dall’ex dittì del Grifo, Roberto Goretti, lanciato nel Perugia da Alessandro Nesta nell’annata 2018-2019, Ranocchia sta facendo molto bene in maglia bianconera nel girone C di Lega Pro. Fino ad ora ha totalizzato 17 presenze in campionato realizzando due reti e distribuendo tre assist. Il Perugia guarda interessato alla continua crescita di Ranocchia dato che detiene il 50% dell'incasso nel caso di futura vendita del cartellino del centrocampista da parte della Juventus ad un'altra società.

