Matilde Paoletti si impone nel primo turno del torneo Itf ad Antalya

La portacolori dello Junior Tennis Perugia supera l'argentina Bosio testa di serie numero 7

E’ giusto il primo passo nel 2021 di Matilde Paoletti. La migliore under 18 d’Italia, festeggerà i 18 anni il 4 marzo, ha aperto la stagione nel circuito professionistico senior con un bel colpo al primo turno del torneo Itf da 15.000 dollari ad Antalya. Sulla terra rossa turca, la portacolori dello Junior Perugia ha superato il primo turno nel tabellone principale, battendo l’argentina 26enne Victoria Bosio, numero 457 del mondo e testa di serie numero 7. Paoletti (1006 Wta), si è imposta con autorità in due set (6-3, 6-1). La perugina continua il suo bel percorso nel circuito delle grandi. Infatti, la stagione 2020 si era chiusa con la prima vittoria fra le professioniste, nel doppio del torneo Itf da 25.000 dollari a Selva di Val Gardena, in coppia con Lisa Pigato. Acnhe ad Antalya Matilde Paoletti giocherà il doppio in coppia con la 20enne Aurora Zantedeschi, numero 690 Wta.

