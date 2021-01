Cagliari-Milan, gol e highlights: doppietta di Ibrahimovic | Video

18 gennaio 2021 a

Cagliari-Milan finisce 0-2 grazie a una doppietta di Ibrahimovic. Di seguito i video dei gol dello svedese. Grazie ai tre punti conquistati in Sardegna, il Milan torna primo con tre punti di vantaggio sull'Inter, che domenica sera ha battuto la Juventus. Partita subito in discesa per i rossoneri, passati in vantaggio al 7' grazie a un rigore trasformato dall'attaccante svedese.



Nella ripresa il raddoppio, al 52', dopo un controllo del Var sulla regolarità della rete della punta milanista.

Partita aperta e ben giocata anche dai padroni di casa, spesso al tiro ma imprecisi sotto porta. Neanche la superiorità numerica nell'ultimo quarto d'ora, per l'espulsione di Saelemekers, ha sortito però effetti positivi per i sardi, che continuano nella loro striscia negativa di risultati.

