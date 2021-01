Torino, Nicola nuovo allenatore: esonerato Marco Giampaolo

18 gennaio 2021 a

Il Torino cambia allenatore. Nella giornata di oggi è stato esonerato Marco Giampaolo e manca solo l'annuncio ufficiale dell’arrivo in panchina di Davide Nicola. L’ex allenatore di Crotone e Genoa, individuato da Urbano Cairo come sostituto di Marco Giampaolo, si è presentato al Filadelfia, campo di lavoro dei granata, con l’intento di dirigere il primo allenamento della squadra dopo lo scialbo pareggio di sabato scorso contro uno Spezia ridotto in dieci uomini per quasi tutto l’incontro, che è costato la panchina al tecnico abruzzese.

L’ex terzino del primo Toro targato Cairo, che i tifosi ricordano soprattutto per il gol promozione nello spareggio col Mantova, è pronto per iniziare la seconda avventura in granata, questa volta guidando la squadra dalla panchina, dopo aver raggiunto l’accordo con l’editore alessandrino. Il tecnico piemontese è arrivato al Filadelfia un pò prima delle 15 di oggi, accompagnato dal ds Vagnati, dal dg Coni e dal team manager Moretti con l’intento di dirigere il primo allenamento della squadra, ma alcuni intoppi burocratici legati alla risoluzione del contratto con il Genoa lo hanno impedito.

