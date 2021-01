Cagliari-Milan, probabili formazioni e dove vederla in tv: Pioli si affida a Ibrahimovic. Di Francesco punta su Nainggolan

18 gennaio 2021 a

a

a

Monday night fondamentale per il Milan lunedì 18 gennaio che alle 20,45 sfiderà in Sardegna il Cagliari per mantenere il primato solitario in classifica, nel match che chiude la diciottesima giornata di Serie A. I rossoblù sono in crisi nera, con un solo punto nelle ultime cinque uscite e quattro ko di fila: Di Francesco dovrà ancora fare a meno di Nandez, che deve scontare la seconda giornata di squalifica.

Spazio dunque a un 4-3-2-1, con Godin insieme a Walukiewicz nella linea difensiva davanti a Cragno, completata da Zappa a destra e Lykogiannis a sinistra. Aria di derby per l'ex Inter Nainggolan, che giocherà in mezzo insieme a Marin e Oliva. In avanti, Joao Pedro e Sottil a supporto di Simeone, favorito su Pavoletti. Nel Milan torna Ibrahimovic dall'inizio. Out tuttavia Theo Hernandez e Calhanoglu, positivi al Covid. Spazio pertanto a Castillejo, Hauge (favorito su Daniel Maldini) e Brahimi Diaz: ancora fuori causa Rebic, mentre Leao è squalificato. Pochi dubbi in difesa: davanti a Donnarumma la solita coppia composta da Kjaer e Romagnoli, a destra Calabria. A centrocampo Kessié e Tonali. In panchina il neo arrivato Meité.

Milan-Torino 5-4 dopo i calci di rigore, il tiro decisivo di Calhanoglu: rossoneri ai quarti di Coppa Italia | Video

Queste le probabili formazioni. Cagliari: Cragno; Zappa, Walukiewicz, Godin, Lykogiannis; Nainggolan, Marin, Oliva; Joao Pedro, Sottil; Simeone. All. Di Francesco. Milan: Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Dalot; Kessié, Tonali; Castillejo, Brahim Diaz, Hauge; Ibrahimovic. All. Pioli. Diretta tv su Sky Sport Serie A (canale 202) dalle 20,45.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.