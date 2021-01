Zaniolo, altra tegola: il talento della Roma positivo al Covid: "Non ho sintomi, tiferò per i miei compagni da casa" | Foto

18 gennaio 2021 a

Un'altra tegola per Nicolò Zaniolo. Dopo le polemiche (social e non solo) sulla sua relazione con l'attrice Madalina Ghenea e la gravidanza dell'ex fidanzata, Sara Scaperrotta, ora è arrivata anche la positività al Covid.

L'annuncio lo ha fatto lo stesso centrocampista della Roma su Instagram: "Ciao a tutti, purtroppo sono risultato positivo al Covid 19 dopo l’ultimo tampone effettuato lunedì 18 gennaio - ha scritto Zaniolo -. Sto bene, non ho sintomi ma ho ovviamente iniziato subito la quarantena. Spero di tornare ad allenarmi a Trigoria il prima possibile, nel frattempo farò il tifo per i miei compagni da casa". Insomma, piove davvero sul bagnato per Zaniolo, che dopo l'infortunio non è riuscito ancora a trovare serenità.

