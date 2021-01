Calcio, Supercoppa: Juventus-Napoli, dove vedere in tv la finale di mercoledì 20 gennaio 2021. L'arbitro sarà Valeri, il precedente

18 gennaio 2021 a

Juventus strapazzata in campionato dall'Inter e c'è un'altra sfida all'orizzonte. Si gioca infatti Juventus – Napoli, finale della Supercoppa italiana. L'appuntamento per i tifosi delle due squadre e per gli appassionati di calcio è fissato per mercoledì 20 gennaio 2021 alle ore 20.45.

L'arbitro della partita sarà Paolo Valeri. Unico precedente la sfida del 2014 con la vittoria dei partenopei ai calci di rigore.

Juventus-Napoli supercoppa si giocherà al ‘Mapei Stadium’ di Reggio Emilia, rigorosamente a porte chiuse. La Supercoppa Italiana si gioca su gara secca: in caso di parità, si andrà ai supplementari e poi eventualmente ai rigori. La partita sarà trasmessa su Rai 1 dalle 20.30.

L’Aia rende noto che gli assistenti saranno Bindoni e Del Giovane, quarto uomo Mariani. Al Var ci sarà Di Bello.

