Inter, cambio di nome e nuovo logo: sui social tifosi divisi tra nostalgici e innovatori | Foto

Da Internazionale Football Club Milano al più semplice Inter Milano. Questa la decisione assunta da Suning, con l'Inter che si appresta a cambiare logo e nome. Non ragione sociale, visto che resterà sempre Internazionale Fc, ma nel mondo sarà conosciuta come Inter Milano, proprio per aprirsi ai mercati internazionali ed essere maggiormente appetibile.

La novità è prevista per marzo, quando l'Inter festeggerà i 113 anni di storia. Sui social subito è polemica, con i tifosi già nostalgici del vecchio nominativo e soprattutto spaventati di come Suning voglia in un colpo solo cancellare secoli di tradizione.

Altri invece apprezzano l'iniziativa, considerandola adeguata ai tempi, per un club che dovrà diventare per forza di cose più globale.

Sta di fatto che Suning sta cercando nuovi investitori, su tutti il fondo Bc Partners e la novità potrebbe slittare di qualche mese.

Staremo ovviamente a vedere. Quel che è certo è che ci sarà un nuovo logo. L'auspicio è che sia vincente come lo è stato il primo.

