Arturo Vidal e il presunto bacio allo stemma della Juve: "Io rispetto l'Inter, ho solo baciato un fratello come Chiellini" | Foto

Arturo Vidal si è sentito in dovere di precisare al termine del match vinto dall'Inter contro la Juventus, il suo presunto bacio allo stemma della Juve sulla tuta di Chiellini nel riscaldamento prepartita. Un gesto che ha mandato su tutte le furie i tifosi nerazzurri, rabbia solo in parte mitigata dal gol che il cileno ha firmato in apertura di partita e che ha spianato la strada alla vittoria della squadra di Conte.

Vidal ha così scritto su Instagram, a corredo di una foto in cui esulta per la rete insieme a Lukaku: "La mia intenzione non è mai stata quella di baciare lo stemma di un altra squadra - ha sottolineato -. Il bacio è stata una dimostrazione di affetto per un fratello che mi ha dato il calcio, con il quale ho vissuto anni meravigliosi insieme e ci vogliamo bene. Io rispetto la mia squadra, i nostri tifosi e la gente che ha avuto fiducia in me per difendere e continuare a far crescere la storia di questo bellissimo club. E lascerò l anima per quello! Forza Inter". Alla fine, dopo il 2-0 alla Juve e un gol, la gran parte dei tifosi dell'Inter ha ampiamente perdonato il centrocampista cileno.

