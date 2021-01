Inter-Juventus 2-0, gol e highlights: l'ex Vidal e Barella stendono i bianconeri. Notte al comando per Conte | Video

17 gennaio 2021 a





Notte di gloria per l'Inter, che supera 2-0 la Juventus nel match valevole per la diciottesima giornata di Serie A e aggancia al comando del campionato il Milan in attesa del match che i rossoneri affronteranno lunedì 18 gennaio a Cagliari, con fischio d'inizio alle 20,45. Eppure in avvio, meglio i bianconeri, che con Cristiano Ronaldo vanno a segno, ma il Var annulla per fuorigioco di Chiesa, autore dell'assist. La partita però cambia al 12': Barella crossa da destra e proprio l'ex del match, Arturo Vidal, realizza la rete dell'1-0.

I nerazzurri a questo punto prendono in mano le redini del gioco e vanno ancora vicino al gol, prima con Lautaro al 23' (clamoroso errore sotto porta con Szczesny fuori causa) e al 32', conclusione fuori misura dal limite dell'area. Nella ripresa ecco il raddoppio dell'Inter, al minuto 7, grazie a Nicolò Barella su lancio lungo di Bastoni.

Finisce così, con Lautaro che va a un passo dal tris. L'Inter torna a battere la Juve in campionato, l'ultima volta nel 2016 (2-1 con reti di Icardi e Perisic). Una vita fa. Con questo successo la squadra di Conte balza a quota 40 punti, con bianconeri a -7, ma con una partita da recuperare.

