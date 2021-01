Milan, Mario Mandzukic atterrato a Linate: lunedì visite mediche e firma. Con Ibrahimovic coppia da Scudetto

17 gennaio 2021 a

L’attaccante Mario Mandzukic è atterrato nella serata di domenica 17 gennaio all’aeroporto di Linate. Il croato è ad un passo dalla firma con il Milan. Per l’attaccante sono previste lunedì mattina, 18 gennaio, le visite mediche e, successivamente, la firma sul contratto con il club rossonero. Per Pioli dunque un rinforzo in attacco davvero importante, che offrirà un contributo tecnico e di esperienza che fa sognare i tifosi milanisti, sempre più convinti che insieme a Ibrahimovic, Mario Mandzukic può formare una coppia da scudetto. Lunedì 18 gennaio la squadra di Pioli affronterà il Cagliari di Di Francesco, formazioni tra le più in difficoltà in questo periodo.

