Juve Stabia-Ternana 0-3, segnano Peralta, Suagher e Vantaggiato

Rossoverdi campioni d'inverno da imbattuti, Bari sempre lontano 8 lunghezze

17 gennaio 2021

a

a

Fregiarsi del titolo di campione d’inverno non è mai facile. Diventarlo da imbattuti si trasforma in un’impresa per pochi. Eppure la Ternana ce l’ha fatta. Le Fere asfaltano la Juve Stabia al Romeo Menti (0-3) e chiudono il girone di andata con uno zero nella casella delle sconfitte che tanto sta facendo tremare le altre piazze. Gli altri fanno rumore, affidandosi in settimana ad alcune dichiarazioni anche fuori luogo. La Ternana fa i fatti. Segnano Peralta e Suagher nel primo tempo, mette al sicuro il risultato Vantaggiato nella ripresa. Tre a zero fuori casa e il Bari resta lontano 8 lunghezze.

