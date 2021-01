La seconda squadra della Tennis Training Foligno vola in B2

Dopo la promozione del team maggiore in A2 femminile

Ancora un’altra impresa per il settore femminile della Tennis Training Villa Candida, che va a mettere la classica ciliegina sulla torta ad un anno sportivo da incorniciare. Dopo la promozione in serie A della prima squadra, le ragazze della Tennis Training “B”, capitanate dal maestro Nicola Rambotti, hanno messo il sigillo su un lungo cammino iniziato nella scorsa estate. Partite dalla fase regionale della Serie C, superata brillantemente, sono arrivate alla finale promozione vinta quest’oggi contro il CT Porto San Giorgio, epilogo più volte rinviato causa Covid.

Un atto finale in cui Gradassi e compagne hanno dato veramente tutto in campo per sovvertire i favori del pronostico.

Nei tre singolari, sono arrivate le vittorie di Valeria Piccioli sulla sfortunata Wilson Perez costretta al ritiro per un risentimento muscolare. Elettra Gradassi si è poi dovuta inchinare alla forte Elisa Tassotti (2.4), mentre l’exploit di giornata porta sicuramente la firma di Amelia Regini che, nel terzo singolare, è stata autrice di una rimonta incredibile contro un’avversaria di rango come Chiara Alesiani. Ma non è finita qui perché nel primo doppio, Porto San Giorgio si riporta in parità grazie alla coppia Tassotti /Alesiani abili ad avere la meglio sulle padrone di casa Gradassi/Piccioli. E’ stato necessario dunque il doppio di spareggio che ha visto protagoniste le stesse coppie, ma questa volta con un epilogo a favore delle folignati, scese in campo con un piglio diverso una volta scrollatesi di dosso la tensione iniziale.



“E’ stata una vittoria soffertissima – ha commentato a caldo il capitano della Tennis Training Nicola Rambotti - a coronamento di un percorso molto lungo iniziato nello scorso mese di luglio. Non è stato facile vincere oggi perché avevamo un pronostico sfavorevole ma non è stato agevole soprattutto in questi mesi tenere sulla corda le ragazze visto che abbiamo giocato una finale dopo 3 mesi dall’ultima partita. Le ragazze sono state molto brave a coronare con un successo questo percorso e a raggiungere quello che era solo un sogno e che ora ci godiamo pienamente”.



"Il settore femminile – aggiunge il Presidente della Tennis Training Fabrizio Alessi - ci ha regalato due exploit entrambi difficili da pronosticare alla vigilia di questa stagione. Quello di oggi era quello che appariva forse più chiuso per noi, considerata la classifica delle nostre avversarie. Le nostre ragazze sono state bravissime e hanno conquistato un successo che si inserisce in quel ricco carnet di vittorie regalatoci dal nostro settore giovanile negli ultimi anni. Una grande soddisfazione giunta senza dover ricorrere ad alcun ingaggio perchè ottenuta grazie ad atlete che i nostri maestri hanno visto crescere".

Un 2020 dunque chiuso con il botto per la Tennis Training che potrà dunque schierare due squadre nei campionati nazionali, permettendo loro di fare altre esperienze e confrontarsi con palcoscenici sempre più competitivi.



Finale Serie C fase interregionale

Tennis Training – CT Porto San Giorgio 3-2

Singolari

Elettra Gradassi (2.6) – Elisa Tassotti (2.4) 2-6, 1-6

Valeria Piccioli (2.6) - Yaima Perez Wilson (2.5) 1-0 rit.

Amelia Regini (3.2) – Chiara Alesiani (2.5) 4-6, 7-6(5) 6-4

Doppio

Gradassi/Piccioli – Tassotti/Alesiani 4-6, 4-6

Doppio di spareggio

Gradassi/Piccioli – Tassotti/Alesiani 6-3, 6-1

