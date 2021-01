Mauro Bellugi, l'ex giocatore che ha perso le gambe per il Covid: il matrimonio con Loredana e la figlia Giada

17 gennaio 2021 a

Mauro Bellugi è un ex giocatore italiano, in attività negli anni Settanta. E' stato un ex giocatore dell'Inter e della Nazionale, iniziando poi un percorso da allenatore. Successivamente si dedicò con successo al ruolo di commentatore e opinionista in tv, sempre ovviamente tifoso della sua Inter.

Per quanto riguarda la sua vita privata, Bellugi è felicemente sposato, legato da un profondo amore alla moglie Loredana. La coppia è inseparabile, e dal matrimonio è nata la figlia Giada. Bellugi è finito al centro della cronaca per il dramma vissuto nel 2020, con l’amputazione di entrambe le gambe durante un ricovero al Niguarda di Milano in seguito ad alcune complicazioni per il Covid 19.

