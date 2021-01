Nicolò Zaniolo, "Pagliaccio da social": le accuse dei tifosi della Roma dopo la sconfitta nel derby

17 gennaio 2021 a

a

a

"Sei diventato un pagliaccio da social". Non è proprio un momento d'oro per Nicolò Zaniolo. Prima l'infortunio, la storia finita con l'ex Sara che è incinta di lui poi le voci sul presunto flirt con la modella rumena Madalina Ghenea. Ora gli attacchi da parte di alcuni tifosi giallorossi che non hanno digerito la sconfitta per 3-0 nel derby. E' vero, Zaniolo sportivamente c'entra poco essendo in tribuna per l'infortunio ma quando si perde la stracittadina a Roma non si guarda in faccia a nessuno. I romanisti sembrano non aver gradito il clamore che ultimamente si è creato intorno al giocatore.

Lui ci ha messo del suo. Qualche giorno fa aveva annunciato di voler abbandonare i social, poi è tornato per caricare i compagni in vista del derby. Ma è servito a poco. Domenica 17 gennaio ha provato a rincuorare i tifosi pubblicando una foto che lo ritrae grintoso con la maglia giallorossa. In molti hanno gradito ma, come detto, non tutti. Diversi i commenti pesanti: "Ormai sei diventato un pagliaccio da social", "Sei pronto per Barbara D'Urso", "Welcome to Juve". Messaggi che lasciano capire il momento difficile che sta vivendo l'ambiente giallorosso.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.