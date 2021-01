Torino, Marco Giampaolo esonero vicino. Davide Nicola in pole per sostituirlo

17 gennaio 2021 a

Marco Giampaolo vicino all'esonero. Il Torino sta seriamente pensando di mandare via l'allenatore ex Sampdoria e Milan che ha un contratto in scadenza nel 2022. Fatale per il tecnico è stata la partita di sabato 16 gennaio contro lo Spezia finita pari nonostante la superiorità numerica per l'espulsione all'8' di Vignali. E' stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Cairo ha deciso di sollevare l'allenatore dall'incarico. La squadra è terz'ultima in classifica con 13 punti

Per la panchina del Toro il favorito è Davide Nicola, ex Crotone e Genoa. Secondo gloi esperti di mercato sarebbe stato contattato dalla dirigenza del Toro.,

